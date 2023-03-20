Командиров пограничников СЗФО собрали в городе Карелии

В Костомукше ровно 20 лет назад проходил сбор-семинар руководящего состава Управления Федеральной пограничной службы. В нем приняли участие и Глава Карелии, и главы районных администраций нашей республики, а также представители администраций Ленинградской и Псковской областей.

В соответствии с решениями российского правительства, предполагалось к 2010 году реформировать Федеральную пограничную службу. Основные перемены, которые ждали пограничников – это сокращение общего числа военнослужащих при увеличении доли контрактников, постепенный переход на охрану границы с помощью местного населения и современной электроники.

Глава Республики Карелия Сергей Катанандов согласился с тем, что забота об охране государственной границы – дело не одних только военных: «Мы живем в приграничной республике, одна из важнейших функций, которую выполняет население Карелии – это защита интересов большого государства. Мы ворота в Европу. И мы должны знать, как будет развиваться защита наших границ. И мы – участники этого процесса».

Присутствующие на семинаре получили возможность не только познакомиться друг с другом, но и с образцами техники, которая используется при охране границы. Самый большой интерес и у военных, и у гражданских вызвала выставка стрелкового оружия. На ней были представлены, например, автомат «Абакан» и пистолет «Грач», которым тогда еще только предстояло быть принятыми на вооружение. По признанию служащих на границе, им самим еще не доводилось стрелять из новинок. Карельским мэрам повезло больше. На второй день семинара их вывезли на полигон и дали вволю пострелять и из «Абакана», и из нового пулемета «Печенег».

В медиацентре «Vыход» в марте 2003 года не в первый уже раз открылась выставка «Фото-отстой». Еще ее называли «выставкой плохой фотографии» или «Неофициальный взгляд».

Такие фото, действительно, мало напоминали те официальные изображения столицы Карелии, которые мы привыкли видеть в буклетах или альбомах. Их в огромном количестве тогда издавали к юбилею города. Но так и задумывалось.

«Она посвящена альтернативному взгляду, - заявил куратор и художник Сергей Терентьев. – Юбилейный год Петрозаводска. Мы направили свои усилия на то, чтобы дать возможность фотографам и студентам высказать неофициальную точку зрения». Организаторы боялись, что авторы поймут буквально призыв показать «непарадный» Петрозаводск и принесут пейзажи и натюрморты с грязью и мусором, неприглядной стороной жизни города. Конечно, таких работ тоже хватало. Но больше было хорошего, доброго, красивого. И вот это уже не отстой, считали устроители выставки: «Акцент со слова «отстой» переходит в сторону современного искусства, современной фотографии».

В экспозиции рядом с работами профессионалов были работы даже школьников, потому что к рассмотрению принимались любые работы.

«Карельская профессиональная фотография полностью ушла в сфере коммерции. И отсюда определенный продукт. А представленные здесь люди вообще не думают о коммерции, занимаются чистым творчеством», - отметил Сергей Терентьев. У зрителей была возможность заглянуть на выставку и самому решить – хорошие ли это фотографии или все же отстой.

Таким было 20 марта ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.