Погода внесла изменения в фестиваль «Гиперборея»

Полюбившийся петрозаводчанам фестиваль «Гиперборея» (0+) пройдет с 7 по 11 февраля, однако погода вносит некоторые коррективы.

Снега этой зимой немного, поэтому устроители конкурса скульптур изо льда и снега решили сделать акцент на изваяниях из онежского льда. На набережной создадут больше скульптур изо льда. От номинации «Снежная скульптура – большой куб» в этом году отказались. Над ледовыми скульптурами будут трудиться 20 команд, еще 10 команд создадут скульптуры из снега в номинации «Малый снежный куб». Мастера создадут скульптуры, изображающие героев сказок, былин, песен, легенд и других фольклорных и авторских произведений.

Городской дом культуры учредил гран-при конкурса. Главный приз для ледовых мастеров составит 50 тысяч рублей, сообщили в администрации столицы Карелии. Авторы работ, занявших места с первое по четвертое, также получат денежные поощрения, остальные участники – подарки. // фото «Петрозаводск говорит»