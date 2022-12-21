Онежскую набережную украсят герои сказок и былин

В феврале следующего года в рамках Международного зимнего фестиваля «Гиперборея» в Петрозаводске пройдет традиционный конкурс снежных и ледовых скульптур. ГДК приглашает принять в нем участие жителей города, сообщает мэрия карельской столицы.

О своем желании участвовать в мероприятии, которое будет проходить с 7 по 11 февраля, уже заявили мастера из разных регионов России. Так, в Карелию приедут дальневосточные скульпторы из Благовещенска. Участникам предлагают украсить Онежскую набережную героями русских фольклорных произведений.

Прием заявок и эскизов скульптур продлится до 16 января. Более подробную информацию можно найти в Положении, размещенном на официальной странице мэрии ВК. Справки по телефону (8142) 76-61-29. // Фото: rk.karelia.ru.