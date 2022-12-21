«Воспитатель держала, а дети били…»

Текст: Татьяна Смирнова

Карельская глубинка все больше становится местом не престижным для жизни и не перспективным для воспитания детей. И сама сельская жизнь незаметно как-то переместилась в социальные сети, где можно обсудить все на свете – от рецепта новогоднего салата до конфликта между местными жителями. И страсти кипят нешуточные, когда сторонами выясняется, кто прав, а кто виноват…

История эта развивается до сих пор. Место действия – Пудожский район, деревня Авдеево. Не сущая глухомань – всего в 20 километрах от райцентра по федеральной трассе, но обстановка депрессивная. С работой напряженка. Школу и детсад давно «оптимизировали», и теперь у этих учреждений один директор, в садике одна разновозрастная группа для детей от ясельного до дошкольного возраста, школьные классы тоже объединены…

Екатерина раньше жила в Пяльме. Убегая от личных проблем, переехала в Авдеево с тремя малолетними детьми, купив здесь на материнский капитал не бог весть какое жилье. Квартиру в стареньком бараке привела в порядок, сделав ее максимально удобной для детей, даже душевую кабинку установила. Постоянной работы нет – плохо в деревне с трудоустройством, семья живет на пособия и личное подсобное хозяйство выручает. Дети ходят в образовательное учреждение: старшая дочь – в первый класс, мальчики 6 и 4 лет – в садик.

Возможно, причиной, скажем так, не очень теплых отношений между старшим воспитателем и Екатериной стали старые «скелеты в шкафу», но причем здесь дети? Многодетная мама рассказывает, что 21 апреля 2022 года в детском саду произошел вопиющий случай: воспитатель держала за руки ее сына Матвея, а дети били его неизвестно за какую провинность.

– Придя домой, сын пожаловался, что ему было больно и очень обидно. Он так и не понял, почему дети на него набросились,

– говорит Екатерина.

– Матвею шесть лет, все мальчишки его возраста «самоутверждаются», но он у меня не драчун, учу его защищать девочек. Другая воспитатель говорит, что если между ребятами и возникает возня, то очень скоро они снова дружно играют, забыв про конфликт. А тут якобы так его наказали за драку. Воспитатель держала руки Матвея, а дети «воспитывали»… Разве это педагогично? К тому же я не раз слышала от этого воспитателя, что мой сын болен. Она не врач по образованию, откуда такие выводы? Причем говорилось это в присутствии самого ребенка. В годик у Матвея стало прогрессировать косоглазие, мы справляемся с проблемой, скоро предстоит операция. На этой почве у ребенка может развиться комплекс неполноценности, неужели педагог этого не понимает?

На другой день Екатерина пошла к директору школы с намерением обсудить происшествие.

«Я хотела, чтобы все было по-хорошему, просила признать вину, говорила, что это дети, надо искать выход из ситуации, чтобы такое больше не повторялось,

– рассказывает женщина.

– Директор вызвала воспитателя, и на мои претензии она ответила, что я всё вру, и мои дети всё придумали, а участвовавшего в избиении мальчика Жени в тот день вообще в саду не было. Я развернулась, сказав напоследок, что напишу заявление. После того, как приехали люди в погонах, оказалось, что и сын мой не врёт, и Женя был в саду… Скоро восемь месяцев как я жду извинения, чтобы, наконец, обо всём забыть…»

Бурное обсуждение этого случая в местных соцсетятх выплеснуло наружу немало претензий и фактов, указывающих на то, что случай с непедагогичными действиями в отношении Матвея – не первый.

«Что происходит в этом детском саду? Родители не один раз обращались к руководству с устными заявлениями о том, что данная воспитатель унижает детей, обзывая их аутистами и другими оскорблениями, толку нет, а ведь детская психика очень восприимчива к такому обращению. Заведующая прекрасно знает об этом, но мер не принимает…»,

– пишет паблик «Проблемы Пудожского района».

Только в середине мая директор выдала ответ, в котором говорится, что факт нарушения должностных обязанностей подтвердился, воспитатель признала, что ее поступок «был неправильным», а поскольку «за годы работы она не имела дисциплинарных взысканий, за однократное ненадлежащие исполнение обязанностей воспитателю объявлено замечание».

Ответы Екатерине на ее обращения в прокуратуру и к главе администрации Пудожского района шли долго. Исполняющая обязанности заместителя прокурора Пудожского района Сесюнина в июле сообщила, что в МКОУ ООШ деревни Авдеево прошло внутреннее служебное расследование, по итогам рассмотрения воспитатель привлечена к дисциплинарной ответственности. А в сентябре тогдашний глава администрации района Ладыгин, будучи учредителем школы, информировал Екатерину, что созданная управлением по образованию и социально-культурной политике комиссия в рамках служебного расследования по исполнению законодательства в сфере соблюдения прав несовершеннолетних исходя из пояснительной директора сочла возможным не привлекать ее к дисциплинарной ответственности.

В то же время Екатерина стала получать недвусмысленные намеки, что ее семьей могут заняться органы опеки. Когда ей понадобилось поехать с сыном в Петрозаводск к офтальмологу, у нее потребовали нотариально заверенную доверенность о том, на кого она оставляет дочь и маленького сына.

«У нас в деревне немало проблемных семей, пьющие родители с маленькими детьми, до которых вообще никому дела нет, – комментирует Екатерина. – Но теперь ненадежная мать – я?..»

А недавно полученный в соцсети ответ Минобразования и спорта Карелии шокировал женщину. В начале ей заново пересказали историю о том, как проводилось расследование инцидента, затем сообщили, что «по данному факту ни мама, ни ребенок не обращались за медицинской помощью. В представленной объяснительной воспитатель признала, что ею были нарушены требования должностной инструкции в части соблюдения правовых норм».

Выходит, полученная Матвеем моральная травма это же не синяк и не рана – ее не видно, значит, все в порядке, и какие могут быть претензии! А как же закон? Или издеваться над ребенком можно, это простительно?

Но добила Екатерину вот эта фраза из ответа минобра: «При разговоре с мамой, который состоялся 28.04.2022 г., родитель признала, что мальчику требуется индивидуальный подход».

– Это какой-то бред. Я не сказала про своего ребёнка конкретно, я сказала, что каждый ребёнок индивид, и к нему нужен подход, группа разновозрастная, – комментирует Екатерина.

«Недавно у «Магнита» раздавали буклеты о недопустимости насилия в семье, там написано, что и кашлянуть на ребенка дома нельзя, а в саду, где вверили под ответственность ребенка, можно издеваться? Тут попытались все свести к предупреждению, даже извинения маме не принесли, несмотря на то, что факт физического насилия подтвержден документами...», – написала местная активистка Елена Хумала в соцсети. – Если дети дерутся и скандалят с другими детьми, то это плохая работа воспитателя, которая должна постоянно заниматься, предлагать различные игры, чтобы у воспитанников не было времени на драки и склоки, а не стоять и кости перемывать родителям на прогулке и делиться свежими новостями, для этого есть свободное от работы время. А чиновники закрыли глаза, потому что уверены, что их детей никто не тронет, а на других плевать, лишь бы никуда информация не ушла».

А на днях к Екатерине домой приходил полицейский и сообщил, что на нее поданы заявления о клевете в соцсети, подписанные директором школы и воспитателем… Она не стала их читать и подписывать протокол… // Фото: Yaroslav Danylchenko / freepik