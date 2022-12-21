Жителей Карелии предупреждают об опасности самолечения

Врачи предостерегают жителей Карелии от самостоятельного лечения вирусных инфекций. При этом стоит внимательно следить за самочувствием и при заметном ухудшении обращаться к специалистам.

Во время очередных волн роста заболеваемости для своей безопасности стоит в местах большого скопления людей носить маску, а при симптомах болезни рекомендуется оставаться дома. В ведомстве также напомнили, что лучшей профилактикой гриппа и COVID-19 является своевременная вакцинация.

Главный внештатный специалист минздрава России по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов отметил, что все респираторные вирусные инфекции немного отличаются клинически. Поэтому при ухудшении состояния самому трудно определить, что какой из них появился. Следует обязательно обратиться к врачу для определения диагноза и назначения правильного лечения. Он также напомнил, что в группу риска входят пенсионеры, взрослые с хроническими заболеваниями, дети и беременные. // Фото: freepik.