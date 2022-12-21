Работник почтового отделения организовала ремонт почты в своем поселке

Жители и депутаты Суоярвского района решили сохранить в поселке Гумарино отделение почты. Активисты взялись реанимировать существующее здание. На материальную помощь от благотворителей закупили листы железа для крыши, пиломатериалы, металлическую дверь.

«Сегодня все работы выполнены и отделение почты в поселке Гумарино сохранено и продолжает свою деятельность!»

– сообщила на своей странице Татьяна Тишкова. Депутат карельского парламента поблагодарила работницу почтового отделения в Гумарино Елену Яковлеву за организацию ремонтных работ.

Жителям поселка Гумарино благодаря общим усилиям удалось подремонтировать «главный социальный центр», чтобы сохранить его для населения. // фото со страницы Татьяны Тишковой «ВКонтакте»