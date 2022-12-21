Петрозаводчан приглашают на рождественскую ярмарку

В следующую среду, 28 декабря, на площади Кирова начнет работу традиционная рождественская ярмарка. На ней можно будет приобрести сувениры и товары местных производителей – от варенья и рыбы до пуховых платков. Кроме того, желающие смогут угоститься горячим чаем из самовара, кофе и свежей выпечкой, сообщили в пресс-службе мэрии.

В четверг, 30 декабря, в 17.00 также на площади Кирова состоится открытие праздника «Чудеса в предновогодье». Перед жителями и гостями Петрозаводска выступят творческие коллективы и солисты. Чтобы не дать замерзнуть посетителям ярмарки, можно будет бесплатно согреться ароматным глинтвейном, который традиционно приготовят на огне.

В этот же день на площади откроется каток. Сегодня его заливают. Также для горожан организуют новогодние фотозоны, а для желающих вновь откроется выездной ресторанный комплекс. В шатре разместится и новогодняя резиденция карельской красавицы Марьяне. С 30 декабря по 8 января там будут проводить мастер-классы для детей и взрослых.

Кроме того, с 31 декабря по 6 января с 12.00 до 14.00 на площади организуют ежедневные анимационные программы. Ярмарка продлится с 28 декабря по 8 января. 7 января в 16.00 пройдет церемония закрытия новогодних мероприятий «Рождественский переполох». // Фото: freepik.