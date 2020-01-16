Погода в Карелии побила температурные рекорды

Зима в Карелии бьет температурные рекорды. Вчерашний вечер стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в январе, сообщает паблик «Погода Петрозаводска и Карелии».

Так, в Сортавале накануне был установлен новый температурный рекорд: вечером температура поднялась до +7,2 градуса - так тепло никогда не было в этот день. Предыдущий рекорд принадлежал 1975 году, тогда столбики термометров смогли достигнуть отметки в +4,5 градуса. Более того, для Сортавалы это уже шестой температурный рекорд с начала месяца.

Этот январь богат на рекорды, ведь это еще не все: в Сортавале установлен еще более серьезный рекорд - новый абсолютный максимум месяца, пока предварительно он составляет +7,2, и это значит, что такого тепла в январе еще не видела Сортавала за всю историю наблюдений. Предыдущий рекорд составляет +6,8 и относится к 11 января 1971 года.

В Петрозаводске вчера тоже побит температурный рекорд, теперь он составляет +5,2, предыдущий составлял +3,6 и относился тоже к 1975 году. Петрозаводск накануне вечером находился на самой грани того, чтобы установить абсолютный максимум месяца. На данный момент он составляет +5,4. Точной информации, было ли побито предыдущее достижение, пока нет.

Кондопога тоже не осталась в стороне: вечером там термометры показывали рекордные +5,4, в Суоярви +4,9. Отклонение от климатической нормы составило 11 градусов.