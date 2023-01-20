Погиб актер Арсен Суховский

О гибели 18-летнего актера Арсена Суховского сообщила его приемная мать. Юлианна Медведева рассказал подробности трагедии, передает МК.ру.

Арсен приехал в Москву для поступления в театральную школу Табакова. Он проживал в пансионате и подрабатывал сторожем на стройке. По словам матери, во время рабочей смены парень получил от начальника задание – сфотографировать счетчики в трансформаторной будке.

Тело Арсена обнаружили спустя только два дня после смерти. По предварительным данным он погиб от удара током. В настоящее время следователями проводится проверка, возбуждено уголовное дело. Напомним, Арсен Суховский работал вместе с Иваном Охлобыстиным, Александром Паниным и Ириной Розановой в фильме «Недетский дом». Также в его фильмографии есть эпизодическая роль в сериале «Ладога». // фото: скриншот mk.ru.