Петрозаводчанин залез к девушке через окно и попал в полицию

В один из июньских дней 38-летний петрозаводчанин дважды проникал в квартиру своей приятельницы – через разбитую им же балконную дверь. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина желал выяснить личные отношения. Но достичь желаемого ему помешали вызванные на место преступления полицейские.

По сообщению пресс-службы прокуратуры, в ведомстве утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении незадачливого рыцаря. Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица).

Сегодня материалы уголовного дела отправлены в суд. Мужчине грозит наказание в виде штрафа, либо обязательных работ до 360 часов, либо ареста на срок до 3 месяцев. // фото: pxhere.