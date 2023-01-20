Задержали мошенников, которые обманули россиян на 17 миллионов рублей

Задержания пятерых мошенников проходили в Москве и Подмосковье. Их обвиняют в обмане россиян на 17 миллионов рублей под видом игры на бирже, передает «Лента.ру».

Мошенники находили людей, которые искали работу через интернет, и обещали им трудоустройство. В офисах в разных районах столицы лжеменеджеры предлагали клиентам пройти обучение стоимостью от 50 до 300 тысяч рублей якобы для последующей работы на финансовом рынке.

Злоумышленники убеждали пришедших к ним граждан вложить деньги в биржевые активы. На самом деле все сделки проходили на симуляторе биржи, а деньги поступали на счета аферистов. Но при этом перед гражданами разыгрывался «спектакль» - периодически в помещении раздавался громкий звук, что якобы означало получение крупного выигрыша в ходе игры на бирже работниками компании.

Во время обысков в офисах и квартирах подозреваемых изъяли компьютеры, телефоны и документы. Лидера группировки отправили в СИЗО, троих соучастников поместили под домашний арест, еще одна сообщница находится под подпиской о невыезде. // фото: freepik.