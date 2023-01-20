Мужчина напал на приятеля с ножом и нанес удар в грудь

Происшествие произошло в октябре 2022 года. Обвиняемый, находясь в гостях и под парами Бахуса, во время ссоры напал на хозяина квартиры. Угрожая убийством, нанес потерпевшему ножом удар в грудь. Довести до конца задуманное не смог только благодаря другим присутствующим, которые разняли конфликтующих. Пострадавшего доставили в больницу.

Как сообщили в пресс-службе следственного отдела РК, в отношении 60-летнего мужчины возбудили уголовное делопо статьям УК РФ 30 и 105 УК РФ (покушение на убийство).

В ходе следствия было установлено, что обвиняемый ранее был судим за совершение особо тяжкого преступления и отбывал наказание в местах лишения свободы. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. // фото: pixabay.