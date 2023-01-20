Три автомобиля столкнулись на перекрестке в центре Петрозаводска

На пересечении улиц Антикайнена и Красная в столице Карелии произошла групповая авария.

Светофор на этом перекрестке работает в режиме желтого мигания, для автомобилистов установлены дополнительные знаки, указывающие направление главной дороги.

Все случилось, когда водитель одного автомобиля собирался поворачивать налево, другой двигался в сторону закрытого моста, а третий – вниз по Красной. Авария произошла в 13:06 и попала в объектив камер наблюдения «Сампо» и CityLink, сообщает dtpptz.ru. Транспортные средства получили механические повреждения. // скриншот видеозаписи