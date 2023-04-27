Поезд насмерть сбил лося на севере Карелии

На перегоне станций Чупа - Полярный Круг Лоухского района грузовой поезд наехал на лося. Инцидент случился около девяти часов утра 26 апреля. Транспортные полицейские проводят проверку по факту гибели дикого животного.

Лось перебегал пути перед близко идущим поездом. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Лось получил ушибы и погиб. ЧП на железной дороге не повлияло на график движения поездов по данному участку железной дороги.

Транспортные полицейские передали информацию о сбитом лосе охотоведу Лоухского районного отдела. // фото пресс-службы Петрозаводского ЛО МВД на транспорте