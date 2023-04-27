Гранату времен Великой Отечественной войны нашли рядом с дорогой

Неподалеку от станции Шуйская в Прионежском районе нашли боеприпас. Сообщение об опасной находке поступило спасателям 27 апреля.

Предмет похожий на ручную гранату времен Великой Отечественной войны лежал рядом с дорогой.

Прибывшие спасатели подразделения разминирования и взрывных работ изъяли гранату и уничтожили. // фото «ГКУ Карельская поисково-спасательная служба»