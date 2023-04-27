27 апреля 2023, 15:45
Гранату времен Великой Отечественной войны нашли рядом с дорогой
Опасную находку обнаружили в районе станции Шуйская
Неподалеку от станции Шуйская в Прионежском районе нашли боеприпас. Сообщение об опасной находке поступило спасателям 27 апреля.
Предмет похожий на ручную гранату времен Великой Отечественной войны лежал рядом с дорогой.
Прибывшие спасатели подразделения разминирования и взрывных работ изъяли гранату и уничтожили. // фото «ГКУ Карельская поисково-спасательная служба»