Подводный субботник пройдет на днях в Карелии

Дайверы в Костомукше решили привести в порядок озеро Контокки. Они приглашают всех желающих принять участие в подводном субботнике. Мероприятие пройдет в два этапа – 22 и 23 августа, передает «64 параллель онлайн».

Дайверы обследовали дно озера на минувшей неделе и нашли огромную свалку. Кто-то бросал в воду бутылки, обувь, металлолом. Теперь все это надо вытащить на сушу.

Добровольцев ждут к 17:00 около новых деревянных беседок на берегу. Помощь потребуется и в воде, и на суше.

Подготовленные будут нырять и доставать мусор. Другие волонтеры станут на лодках отвозить его на берег. Уже там активисты загрузят все в мешки. // Фото: pxhere.com, видео: «64 параллель онлайн»/YouTube