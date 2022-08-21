На следующей неделе в Карелии снова будут отключать свет

Прионежская сетевая компания по плану ремонтирует подстанции и ЛЭП. Работы на объектах требуют отключения электроэнергии. В АО «ПСК» рассказали, что некоторых потребителей оставят без электричества 22-28 августа:

Прионежский муниципальный район:

- 22 августа с 9.00 до 16.00. Поселок Ладва: улица Советская (дома 66 – 103). Здание детского сада.

- С 22 по 26 августа с 9.00 до 17.00. Окрестности станции Орзега: СНТ «Березка-2», «Виктория», «Елочка», «Ветерок», «Светофор», «Озерки», «Строитель», «Мелодия», местечко Елчезеро.

- С 22 по 28 августа с 9.00 до 16.00. Деревня Бесовец» ПМУСП «Мемориал», кладбище.

- 23 августа с 10.00 до 16.00. Станция Шуйская; поселок Ладва-Ветка: улицы Советская, Ивинская, Речная.

- 23 августа с 14.00 до 16.00. Деревня Шуйская Чупа. Базы отдыха «Эдем Тур», «Авиаретро», «Азимут». Местечко Лучевое: СНТ «Лучевое-1».

- 24 августа с 10.00 до 16.00. Деревня Бесовец: СНТ «Северный просторы».

- 25 августа с 9.00 до 16.00. Поселок Ладва: улицы Комсомольская (1- 38), Советская (1 – 65).

- 25 августа с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: улица Пионерская; поселок Ладва: улицы Комсомольская (182-204), Советская (166 - 183). Переулок Ивинский.

- 26 августа с 10.00 до 14.00. Станция Шуйская: Кондопожское шоссе.

- 26 августа с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва: улицы Полевая, Комсомольская (дома 39-62). Переулок Северный.

- 26 августа с 14.00 до 16.00. Деревня Верхний Бесовец: улица Верхняя (частично).

Пряжинский национальный район:

- 22 августа с 9.00 до 16.00. Поселок Чална: Улицы Шоссейная, Вокзальная, Титова, Заводская, Гусева, Заречная. Здания ЗАО «Чална-Лесторг», пилорамы.

- С 22 по 28 августа с 9.00 до 16.00. Поселок Чална (частично).

- 24 августа с 13.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Шоссейная (дом 9), Гусева.

Петрозаводский городской округ:

- 22 августа с 10.00 до 14.00. Город Петрозаводск, южная промышленная зона: здание ГКУ РК "Прионежское центральное лесничество".

- 22 августа с 14.00 до 16.00. Город Петрозаводск: здание АЗС № 5 «Петро-ойл».

Медвежьегорский муниципальный район:

- 22 августа с 9.00 до 16.00. Город Медвежьегорск: улицы Фрунзе (частично), Подгорная (частично), Октябрьская (частично), Санаторная. Переулок Зеленый (частично).

- С 22 по 27 августа с 9.00 до 10.00 и с 16.00 до 17.00. Поселок Повенец: улицы Петрозаводская, Копейкина, Новая, Титова. Здание ФБУ "Администрация Беломорканал".

- с 23 по 26 августа с 8.00 до 17.00. Деревни Сергиево, Данилово, Огорелыши.

- 26 августа с 8.30 до 17.00. Деревня Немино.

Калевальский национальный район:

- 22 августа с 16.00 до 17.00. Поселок Боровой.

- 23 августа с 14.00 до 17.00. Поселок Калевала: улицы Полевая, Красноармейская (частично), Гагарина, Каменистая, Северная, Родниковая, Студенческая. Здание пилорамы.

- 24 и 25 августа с 13.30 до 14.00 и с 6.30 до 17.00. Поселок Калевала: улицы Вяйнемейнена (частично), Марии Михеевой.

Лоухский муниципальный район:

- 23 августа с 10.00 до 16.00. Поселок Сосновый: улица Школьная (дома 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13). Здания «Ростелеком», «Сбербанк России», библиотеки, ГУП РК «КарелКоммунЭнерго».

- 23 и 24 августа с 8.00 до 18.00. Деревня Зашеек.

- С 22 по 27 августа с 8.00 до 9.00 и с 15.00 до 17.00. Поселок Тунгозеро.

Кондопожский муниципальный район:

- 22 августа с 10.00 до 15.00. Поселок Гирвас: улица Сунская.

- С 23 по 25 августа с 10.00 до 15.00. Город Кондопога: улицы Весенняя, Пионерская, Подгорная. Переулки Весенний, Советский.

Муезерский муниципальный район:

- С 22 по 27 августа с 9.00 до 17.00. Поселок Суккозеро.

- 23 и 24 августа с 10.00 до 15.00. Поселок Ондозеро: улицы Рабочая, Набережная, Краснофлотская, Озерная.

Сегежский муниципальный район:

- С 22 по 26 августа с 9.30 до 15.00. Поселок Кяргозеро: улицы Школьная, Озерная, Лесная.

- 23 августа с 14.00 до 16.30. Поселки Валдай, Вожмогора.

- С 23 по 26 августа с 9.00 до 16.00. Поселок Кочкома: улицы Центральная, Гористая.

- 24 августа с 14.00 до 16.30. Поселок Вожмогора.

Кемский муниципальный район:

- 22 августа с 8.30 до 12.00. Поселок Рабочеостровск: улицы Октябрьская, Южная, Кедроручьевая, Ручьевая, Железнодорожная, Пионерская, Северная, Комсомольская (дома 54,56,58), Юбилейная (дома 1, 1-А, 3-А, 15-А, 15-Б, 19, 28-33), Молодежная, Лесная, Новая, Строителей. Переулки Октябрьский, Юбилейный (дома 2,3, 5, 6). Здания детского дома, средней школы.

- 22 августа с 9.00 до 13.00. Город Кемь: Шоссе 1 Мая (дома 46-62,101,103,105,107,109,115).

- 22 августа с 13.00 до 14.00. Город Кемь: здание Администрации Кемского муниципального района.

- 23 августа с 8.30 до 9.00 и с 17.00 до 17.30. Город Кемь: улицы Загородная, Беломорская, Поморская, Слободская, Подужемская, Кирпичная, Труда, Дорожная, Свободы.

- 23 августа с 9.00 до 17.00. Город Кемь: улицы Ленина (дома 42-91), Некрасова (дома 4-40).

- 23 августа с 9.30 до 11.30. Город Кемь: база ООО «МОСТ».

- 25 августа с 9.00 до 17.00. Город Кемь улица Ленина (дома 42-83).

Олонецкий национальный район:

- 24 августа с 9.30 до 11.30. Поселок Ильинский: улицы Заводская (дома 1-А, 2-А), Леселидзе (дома 72-А -110). Переулок Заводской. Здания магазинов "Пятерочка", "Придорожный".

- 24 августа с 13.30 до 16.30. Город Олонец: улицы Карла Маркса (дома 18-50), Полевая (дом 6), Красноармейская (дом 12), Урицкого (дом 32).

- 25 августа с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улицы Партизанская (дома 13-23), Садовая (дома 2-А,3,4,5,8,10).

- 25 августа с 13.30 до 16.00. Деревня Речная Сельга: улицы Школьная, Садовая.

- 26 августа с 9.00 до 12.00. Деревня Тукса: улица Центральная (дома 107-А -129).

Питкярантский муниципальный район:

- С 22 по 26 августа с 10.00 до 15.00. Поселок Хийденсельга. // Фото: АО «ПСК»