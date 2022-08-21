Первоклассникам в Карелии подарят школьные наборы

К 1 сентября все первоклассники в регионе получат наборы для школы. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Он заявил, что поручил правительству ввести новую меру поддержки. Так что все ребята, которые идут в первый класс, с этого года будут получать подарок к школе. На этот раз наборы выдадут 7800 первоклашек.

Это тетради с обложками, карандаши, ручки, альбом, краски, альбом, цветная бумага, счетные палочки, кассы букв и цифр.

Комплектацию наборов заранее обсудили с учителями и родителями. Однако в следующем году готовы корректировать список. // Фото: Артур Парфенчиков/ВКонтакте