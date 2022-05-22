Подвески из человеческих костей обнаружили в захоронении в Карелии

Международная группа ученых в ходе раскопок обнаружила в древнем захоронении в Карелии рукотворные украшения, некоторые из которых оказались изготовлены из человеческих костей. Это первый случай, когда в регионе обнаружили подобные изделия.

При погребении с умершим клали различные предметы, которые могли пригодиться в загробной жизни во время охоты. В частности, наконечники копий, каменные ножи, гарпуны. Ученые обнаружили также и «бесполезные» предметы – украшения. В могильнике времен мезолита на территории Южного Оленьего острова (прим.ред. Расположен на территории Великогубского сельского поселения Медвежьегорского района Карелии в 12 км к востоку от острова Кижи) нашли 37 подвесок, двенадцать из которых были изготовлены из костей человека, сообщает «Марийская правда».

По оценке ученых, способ обработки костей животных и костей человека принципиально не различался. Пока не известно, из чьих костей изготавливали подвески – врагов или уважаемы людей, в качестве выражения почтения.

О найденных российскими и финскими учеными артефактах написал Journal of Archaeological Science: Reports.

Ранее на западном берегу Онежского озера археологи ПетрГУ нашли могилу «янтарного человека».

На Южном Оленьем остров в 1936-1938 годах сотрудники Ленинградского института археологии проводили археологические раскопки, было обнаружено более 170 захоронений. Было найдено два мезолитических поселения — Оленеостровская стоянка и стоянка Южный Олений остров 2. Оленеостровский могильник начали использовать около 8340—8200 л. н., а закончили — 8125—7935 лет назад. (фото wiki-karelia.ru)