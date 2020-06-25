Подсадник рассказала о страхе родителей отправлять детей на юг

В этом году детская оздоровительная компания в Карелии пройдет в усеченном виде. Об этом сегодня рассказала на заседании карельского парламента вице-премьер правительства республики Лариса Подсадник.

На детский отдых в этом году направлено 80 миллионов рублей. Главным образом, учащиеся смогут провести летние каникулы в пришкольных лагерях.

В южные лагеря смогут отправиться всего 870 детей из малообеспеченных семей, путевки для которых приобретены на средства республиканского бюджета.

По версии Подсадник, из-за пандемии коронавируса не все родители готовы отправить своих детей отдыхать в другие региона страны.

«Родители перестраховываются, и не все семьи готовы направлять детей в южном направлении… Конечно, охват детей в этом году будет значительно меньше»,

- сказала она.

Подсадник рассказала, что Петрозаводский городской совет уже принял решение о передаче в республиканскую собственность детского лагеря «Айно». Здесь предполагается организовать палаточный лагерь.

Глава республики Артур Парфенчиков добавил, что единственная проблема, которую предстоит решить, это клещи, которые до Муезерского района, где успешно работает палаточный лагерь для детей, еще не добрались. По его словам, школьникам придется в обязательном порядке делать прививки, если они захотят приехать в палаточный лагерь под Петрозаводском.