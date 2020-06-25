Для возведения новых медцентров в Карелии потребуется помощь Москвы

Выступая 25 июня с годовым отчетом перед депутатами карельского парламента, глава РК Артур Парфенчиков много времени уделил состоянию здоровья населения и развитию медицины.

По его словам, средняя продолжительность жизни в республике составляет 71,46 года. Общий коэффициент смертности населения в 2019 году составил 14,2 на 1000 человек.

«Это самый низкий уровень за последние 20 лет»,

– сказал Парфенчиков.

Одновременно, продолжается сокращение численности населения, снижение уровня рождаемости, а смертность превышает средние показатели и по стране, и по Северо-Западу России.

В Карелии большинство летальных исходов связаны с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. В прошлом году на 7% снизилась смертность от злокачественных новообразований и на 6,5% сократилась смертность от болезней системы кровообращения.

Артур Парфенчиков рассказал, что уже разработана проектно-сметная документация (ПСД) нового онкологического диспансера, под строительство которого готов и земельный участок. Осталось добиться финансирования, так как проект, по словам главы РК, получился очень дорогим и без помощи федерального центра Карелии не справиться.

В ближайшие годы планируется достроить два блока межрайонной больницы в микрорайоне Древлянка в Петрозаводске, примыкающие к Диагностическому центру. Парфенчиков рассказал, что ждет подписания поручения президента страны по определению единственного поставщика, то есть организации, которая будет выполнять эти работы. После этого реализация проекта войдет в активную стадию.

Дело в том, что первоначально проектированием занималась питерская компания, результат которой не удовлетворил правительство. Губернатор рассказал, что, когда специалисты увидели ПСД, то «схватились за голову».

«Опять появился подрядчик, которого пришлось выгнать»,

– сказал Парфенчиков.

В здании планируется разместить отделения республиканской больницы и поликлинику.

«Надеюсь, к концу 2021 года это бельмо на территории города, теперь превратиться в современное здание, где будут четыре отделения республиканской больницы», – сказал губернатор.