Капитальный ремонт крыши начался в петрозаводской школе №35

Текущий ремонт школы уже не спасал учебное заведение от разрушений. В результате на ремонт кровли в этом году было выделено 7 млн рублей. Работы уже идут полным ходом.

Подготовка к столетнему юбилею заключается не только в ремонте парадных фасадов, что тоже конечно же, необходимо для общей эстетики города, но также и в ремонте образовательных организаций. Более 100 млн рублей из всех уровней бюджета выделено на ремонты школ, садиков. Это порядка 16-ти объектов. Ремонтные работы идут полным ходом. В частности, два блока крыши школы №35 будут отремонтированы в ближайшее время.

Примечательно, что ни одно выездное совещание Главы Петрозаводского округа не обходится без депутатского контроля. Воистину законодательная власть контролирует работу власти исполнительной.

«Депутатский корпус сейчас отслеживает бюджетные ассигнования, что были выделены при утверждении бюджета. Наша главная задача отследить качество работы подрядчиков и сроки, конечно, тоже. Школа ждать не может»,

– подчеркнула депутат Петросовета Наталья Ларшина.