25 июня 2020, 14:22
На железнодорожном вокзале Петрозаводска демонтируют шпиль
На месте старого шпиля установят новый, который уже доставили из Петербурга
Кран навис над железнодорожным вокзалом Петрозаводска. В эти минуты в центре столицы Карелии демонтируют шпиль вокзала. Работы выполняются в рамках реконструкции вокзала.
По словам пресс-секретаря ОЖД в Петрозаводске Юлии Лучкиной, в ближайшие дни на месте снятого шпиля появится новый. Его уже изготовили и привезли из Санкт-Петербурга.
Реконструкцию планируется завершить в третьем квартале 2020 года. Ранее глава Карелии рассказал, как продвигаются работы, и что появится на месте знаменитого ресторана.
Фото: паблик «ТНТ Онего»