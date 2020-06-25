На железнодорожном вокзале Петрозаводска демонтируют шпиль

Кран навис над железнодорожным вокзалом Петрозаводска. В эти минуты в центре столицы Карелии демонтируют шпиль вокзала. Работы выполняются в рамках реконструкции вокзала.

По словам пресс-секретаря ОЖД в Петрозаводске Юлии Лучкиной, в ближайшие дни на месте снятого шпиля появится новый. Его уже изготовили и привезли из Санкт-Петербурга.

Реконструкцию планируется завершить в третьем квартале 2020 года. Ранее глава Карелии рассказал, как продвигаются работы, и что появится на месте знаменитого ресторана.

Фото: паблик «ТНТ Онего»