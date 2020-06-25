Пляж в Лососинном будут чистить два раза в неделю

Утром 23 июня на интернет-портале «Петрозаводск говорит» была опубликована статья «Пляж в Лососинном получил особый статус. Почему не отступает мусор?». В ней рассказывалось о том, что излюбленное место отдыха петрозаводчан на берегу озера Лососинное, которое год назад получило статус природно-рекреационной территории регионального значения, утопает в мусоре.

Проблема с вывозом твердых бытовых отходов в Лососинном не решалась целый год. Переполненные контейнеры мозолили глаза отдыхающим очень давно. Когда лето вступило в свои права, и пляж наполнился детскими голосами, горы мусора на берегу озера с особым статусом стали особенно диссонировать с окружающим ландшафтом.

После выхода статьи прошло несколько часов, и произошло чудо, случайным свидетелем которого стал журналист нашего издания.

После обеда к двум переполненным контейнерам подъехала специализированная машина, и трое мужчин стали активно забрасывать в нее мусор. С журналистом побеседовать они отказались, а вот с отдыхающими им все же пришлось переброситься несколькими фразами.

Наблюдая за долгожданным освобождением переполненных контейнеров, к рабочим подошла женщина в купальнике с пустой пятилитровой бутылью из-под минеральной воды. Она пыталась положить пустую тару так, чтобы ее удобнее было забрать в машину, но не понимала, с какой стороны лучше подойти. Один из мужчин что-то недовольно пробурчал. Женщина с извиняющими интонациями стала объяснять, что это совсем не ее бутыль, мол, тара валялась на берегу, и она просто решила заодно убрать чужой мусор.

Буквально через полчаса вылизанную контейнерную площадку можно было бы выставлять на конкурс, если бы не старые проржавевшие во многих местах емкости для сбора ТБО. Загорающие были очень довольны. Если раньше к контейнерам граждане пытались даже не приближаться, то после отъезда машины около мусорных контейнеров то и дело образовывались парочки, о чем-то беззаботно болтающие. Ничто не напоминало о том, что совсем недавно здесь было отвратительное месиво из пластика, пищевых отходов и грязных свертков.

В ООО «Автоспецтранс» подтвердили, что буквально на днях к региональному оператору обратилось руководство Дирекции особо охраняемых территорий регионального значения РК с просьбой рассчитать стоимость услуг по вывозу мусора. Договор с дирекцией находится в стадии подписания. Но, как объяснили в "Автоспецтрансе", учитывая общественный резонанс, связанный с захламлением пляжа в Лососинном, региональный оператор срочно договорился с компанией, чтобы вычистить переполненные контейнеры.

В "Автоспецтрансе" рассказали, что вывозом мусора с пляжа в Лососинном будет заниматься ООО «АктивПро», которое обслуживает данную территорию. Учитывая, что в Лососинном летом много отдыхающих, твердые бытовые отходы должны вывозить не реже двух раз в неделю.

В общем, многие проблемы, отравляющие нам жизнь, как выяснилось, можно решать весьма оперативно. Во всяком случае, Дирекции особо охраняемых природных территорий потребовалось всего несколько дней после встречи с журналистом, чтобы организовать уборку ТБО.

Как говорится, было бы желание. И чтобы оно появлялось чаще, все мы не должны оставаться безучастными к происходящему. Даже если кажется, что это нас не касается.

Антонина Кябелева