Новый терминал аэропорта Петрозаводска откроют в июле

25 июня на заседании ЗС РК были приняты изменения в бюджет Карелии на 2020 год. Доходная часть бюджета была увеличена на 1,4 млрд рублей, расходная – на 1 млрд рублей. Дефицит бюджета сократили на 365 млн рублей, но он по-прежнему составляет внушительную цифру в 6 млрд рублей.

Помимо корректировки основных параметров бюджета были внесены и другие изменения. В частности, на 62,4 млн рублей увеличили средства на строительство ГБУ РК «Аэропорт Петрозавадск». Планируется, что новый терминал петрозаводского аэропорта будет введен в эксплуатацию уже в июле 2020 года.

Национальный архив РК должен получить 3,9 млн рублей на ремонт фасада и замену оконных блоков. Решено в очередной раз поддержать два государственных автотранспортных предприятия - «Карелавтотранс» и «Карелавтотранс-Сервис», выделив им на возмещение затрат 20 млн рублей.

Дорожный фонд Карелии дополнительно должен получить 575 млн рублей на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги».

Предполагается, что из-за пандемии коронавируса снизятся экономические показатели региона. Внесены изменения в бюджет, согласно которым прогнозные показатели налога на прибыль организаций снижены на 1,8 млрд рублей.