Подрядчики экономят на геодезистах при благоустройстве Петрозаводска

Глава карельской столицы Ирина Мирошник и премьер-министр правительства республики Александр Чепик осмотрели ход работ по благоустройству Голиковского парка, сообщает пресс-центр горадминистрации карельской столицы.

Обновление этой общественной территории ООО «СМС» начало в конце июня. В рамках муниципального контракта модернизируется пешеходная инфраструктура. Однако подрядная организация допустила нарушения подготовки строительного процесса. По заключению специалистов, вопреки условиям контракта подрядчики зачастую экономят на привлечении геодезистов, что негативно сказывается на устройстве уклонов, бордюров и других элементов проекта. Некачественные работы необходимо переделать.

«Претензии направлены уже всем без исключения подрядчикам, кто нарушил в какой-то части условия контракта (ранее мы писали, что мэрия отказывается принимать ремонт лестницы на набережной Варкауса и ступени лестницы на улице Фрунзе) . И будем рассматривать, конечно, и расторжение контрактов, потому что в этом случае будут серьезные выплаты по ранее оговоренным банковским гарантиям. Рассчитываем, что такие финансовые наказания мотивируют подрядчиков в следующем году уже задумываться, когда они выходят на муниципальные контракты и берут большие объемы работ»,

– отметила в ходе осмотра объекта Ирина Мирошник.

Напомним, согласно проекту, по периметру собора Александра Невского подрядчик должен замостить дорожки габбро-диабазом, демонтированным в рамках реконструкции Онежской набережной. Использование имеющегося материала значительно снизило стоимость благоустройства. Остальные пешеходные дорожки, ведущие к храму, замостят бетонной брусчаткой. Вдоль них установят урны и скамейки. Помимо этого, в рамках проекта отремонтируют тротуар вдоль проспекта Александра Невского от улицы Варламова до Калинина. Срок завершения работ, согласно муниципальному контракту, 30 сентября. Стоимость объекта – около 15 млн рублей.