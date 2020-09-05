Подрядчик вновь сорвал сроки работ по благоустройству в Петрозаводске

Специалисты мэрии Петрозаводска проинспектировали ход ремонтных работ на Рускеальском проезде на Кукковке, сообщает пресс-центр мэрии.

Контракт был заключен с ООО «СМС» ещё в июне, но к работам подрядчик приступил только в середине июля. Уже тогда мэр города обратила внимание на то, что подрядчик может не успеть к началу учебного года, но работать должным образом он не поспешил.

«На сегодняшний день выполнен только демонтаж старого покрытия, установлен и выравнен бортовой камень. За срыв сроков ему грозят штрафные санкции и другие меры ответственности в соответствии с федеральным законодательством и условиями муниципального контракта»,

- сообщается в мэрии.



Подрядчик пообещал, что выполнит работу к 20 сентября. Специалисты мэрии отметили, что «мобилизация сил» не должна сказаться на качестве.

Подрядчику также вменили в обязанность за свой счет восстановить газоны и ограждения на дворовых территориях, примыкающих к Рускеальскому проезду, которые рабочие повредили в ходе установки бордюрного камня.

Ранее претензии по срокам работ к тому же подрядчику возникли в ходе инспекции процесса благоустройства бульвара Победы и площади Маршала Жукова. Там срок завершения работ также истекал 30 августа, однако подрядчик попросил еще как минимум две недели.