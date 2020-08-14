Подрядчики срывают сроки работ по благоустройству в Петрозаводске

Работы по благоустройству центра Петрозаводска выполняются с отставанием графика и подрядчики будут наказаны, сообщает администрация Петрозаводска.

Одной из проверок мэром города была территория Онежской набережной возле Дворца торжественных церемоний.

«Подрядная организация ООО «Онего-Строй» единовременно ведёт работы более чем на 30 участках. Вместе с тем, есть отставание от запланированных сроков. Сдать объект к началу сентября, по словам представителя подрядной организации, не представляется возможным»,

- сообщают в мэрии.

Подрядчику уже начислен штраф за ненадлежащее исполнение процедуры предоставления документации.

Еще одну претензию высказали представители администрации в адрес ООО «СМС», которая ведет работы по благоустройству бульвара Победы и площади Маршала Жукова.

«По контракту подрядчику необходимо отремонтировать облицовку монумента «Птица счастья и свободы» и мемориал Карельским пограничникам. Площадь у памятника Маршалу Жукову и центральную дорожку бульвара восстановят, грунтовые – замостят бетонной брусчаткой. На этих общественных территориях должны появиться флагштоки, урны и скамейки.

Срок завершения работ – 30 августа. Подрядная организация также прогнозирует задержку – не менее двух недель»,

- пишет пресс-центр.

Мэр поручила специалистам комитета ЖКХ жестко контролировать сроки и применять штрафные санкции за допущенные нарушения в соответствии с законодательством. Работы, выполненные не качественно, приниматься не будут.