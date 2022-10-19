Подруга обокрала жителя Карелии во время застолья

В полицию Олонца обратился 36-летний мужчина. Он рассказал, что лишился мобильного телефона стоимостью 10 000 рублей. Горожанин подозревал, что гаджет украли - в тот день он принимал гостей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Пока велось следствие, мобильник владельцу вернули - кто-то подбросил его к входной двери.

Под подозрение попала 38-летняя приятельница заявителя. Она призналась, что украла телефон во время застолья и хотела пользоваться им, но потом узнала, что ее ищет полиция. Испугавшись, женщина вернула мобильник.

Перед законом ей все равно придется ответить. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Фото: unsplash.com