За применение кухонного ножа, как оружия, житель Карелии получил срок

Вынесен приговор по уголовному делу 40-летнему жителю Питкярантского района - пять лишения свободы. Прокурора поддержала гособвинение, сообщили в пресс-службе ведомства.

Судом установлено, что в ночь на 1 июня на почве ревности произошел конфликт между двумя выпившими приятелями. Обвиняемый нанес сопернику удар кухонным ножом в живот. Пострадавший попал в больницу с колото-резанной раной, а обидчик – в полицию, где в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое с применением предметов, используемых в качестве оружия).

«С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил осужденному наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима»,

- сообщили в прокуратуре. Фото: pxhere.