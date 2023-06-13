Подросток сел за руль и устроил аварию в Карелии

В Олонце утром 10 июня подросток за рулем мопеда устроил аварию. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Карелии.

По данным ведомства, 17-летний водитель мопеда выехал на перекресток на красный свет и совершил столкновение с автомобилем Ford Mondeo. В результате ДТП травмы получил сам несовершеннолетний водитель и его 17-летний пассажир.

Выясняются обстоятельства произошедшего. Водительских прав у парня не было. // Фото ГИБДД Карелии