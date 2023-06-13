Школа в Карелии сообщила о гибели своего выпускника на СВО

В VK-группе медвежьегорской средней общеобразовательной школы им. Александра Фанягина 13 июня сообщили о гибели выпускника 2000 года.

Андрей Валерьевич Сорока погиб при выполнении боевых задач в ходе проведения специальной военной операции.

Администрация учебного заведения принесла родным и близким соболезнования.

«Педагогический коллектив нашей школы скорбит вместе с вами. Вечная память герою», - сказано в сообщении школы.

Ранее в этот день стало известно о гибели жителя Питкярантского района Андрея Доброва. // фото unsplash.com/ из VK-группы школы