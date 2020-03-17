Подросток пропал в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска разыскивает Дмитрия Кузнецова. Местонахождение юноши 2004 года рождения неизвестно с 15 марта, сообщает пресс-служба МВД по РК.

На вид молодому человеку 16-17 лет, рост 185 см, худощавого телосложения. Был одет как на фото.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать сведения по номерам телефонов: +7-981-402-06-14, +7-921-224-10-63.