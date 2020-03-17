Петрозаводчанку обманули лже-сотрудники банка

Жительница столицы Карелии осталась без круглой суммы, оформляя кредит: банковские мошенники лишили женщину 70 тысяч рублей. 51-летняя горожанка рассказала полицейским, что оформила заявку на выдачу денег интернете, подобрав наиболее выгодные условия предоставления кредита.

По условиям ресурса, деньги можно было получить на любую банковскую карту. Потому петрозаводчанка оставила реквизиты своей карты, включая сроки действия и CVC-код. После этого женщина обнаружила, что с ее счета списали 70 000 рублей.

Ранее 26-летняя девушка под руководством неизвестного перевела 90 тысяч на неизвестные номера телефонов. Потерпевшая обратилась в полицию, началась проверка.