Подросток отправится под суд в Карелии

В Сегеже перед судом предстанет подросток. Молодого человека обвиняют в совершении двух краж, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По версии следствия, в один из дней молодой вор посетил сетевой магазин в городе. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, юноша спрятал по карманам несколько упаковок масла, после чего ушел из торговой точки, не заплатив.

Уже через две недели молодой горожанин совершил еще одну кражу. В другом магазине он похитил бутылку водки и две бутылки игристого вина. Все похищенные товары юноша продавал неизвестным. Общий ущерб составил около 4000 рублей.

Отмечается, что ранее молодого человека уже судили за совершение имущественных преступлений. Его дальнейшую судьбу решит суд.