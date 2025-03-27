Электричество исчезло в крупном районе Петрозаводска

Сегодня в 11:30 в Петрозаводске произошло отключение электричества в Октябрьском районе. Об этом информирует Единая дежурно-диспетчерская служба города.

По данным ЕДДС, причиной отключения стало повреждение на сетях. Его устранением занимаются специалисты. Ориентировочные сроки возвращения света в дома горожан не называются.

Напомним, что сегодня в 9 часов утра также без электроэнергии остались три района карельской столицы - Зимник, Бараний берег и Лазурный берег. Там проводятся плановые работы на сетях. Свет должны вернуть до 16 часов.