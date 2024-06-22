22 июня 2024, 11:15
Подросток-курьер совершил преступление в Петрозаводске
Стражи порядка карельской столицы раскрыли кражу электросамоката
В полицию Петрозаводска поступило заявление о краже электросамоката стоимостью 30 тысяч рублей. Он исчез из подъезда жилого дома на Древлянке, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Под подозрение попал подросток, у которого ранее уже возникали проблемы с законом. Он работает курьером и доставлял еду в подъезд, где хранился самокат. Спустя некоторое время молодой человек вернулся, забрал чужую вещь, покатался, а затем выбросил.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Юноше грозит до пяти лет лишения свободы. // Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson