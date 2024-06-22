Подросток-курьер совершил преступление в Петрозаводске

В полицию Петрозаводска поступило заявление о краже электросамоката стоимостью 30 тысяч рублей. Он исчез из подъезда жилого дома на Древлянке, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал подросток, у которого ранее уже возникали проблемы с законом. Он работает курьером и доставлял еду в подъезд, где хранился самокат. Спустя некоторое время молодой человек вернулся, забрал чужую вещь, покатался, а затем выбросил.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Юноше грозит до пяти лет лишения свободы. // Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson