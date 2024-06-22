Автомобиль влетел в припаркованный грузовик в Петрозаводске

Вечером 21 июня в Петрозаводске на Ключевой произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.

Все случилось в 22:37 на улице Ключевой. На кадрах видно, как легковой автомобиль, ехавший в сторону озера, врезается в припаркованный грузовик.

В результате происшествия легковой автомобиль получил серьезные повреждения. Причину аварии предстоит выяснить специалистам. // Фото: скриншот видео Sampo.ru