Горячий пар убил рабочего на предприятии в Карелии

Государственная инспекция труда Карелии завершила расследование несчастного случая, произошедшего с работником одного из заводов, расположенных в Сортавальском районе.

По данным ведомства, трагедия случилась 12 мая этого года. На предприятии произошло короткое замыкание, начался пожар. На поврежденный участок без согласования с руководителем отправился рабочий. При попытке ликвидировать аварию мужчина потерял равновесие и упал в яму, в результате чего ударился головой и потерял сознание. После этого из поврежденного шланга пошел горячий пар в то место, где лежал мужчина. В результате он получил термические ожоги и умер. Выяснилось, что шланг был поврежден еще до начала смены, о чем работники не сообщили руководству.

Как установили специалисты, причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация работ, а также ненадлежащее исполнение должностных обязанностей работниками на местах. // Фото: unsplash.com / Io & Tech