Подростки в Петрозаводске ночью ворвались в подъезд и обокрали мамочек

Жители Петрозаводска рассказали о краже, которая произошла примерно в три часа ночи 22 декабря. Видео они опубликовали в группе «Весь Петрозаводск | Карелия» ВКонтакте.

Они написали, что двое подростков ворвались в подъезд и вынули вещи из хранившихся там колясок.

- У нас украли меховой конверт, его использовали как мешок для краденных вещей. Из других колясок украли матрасики и одеяла, - сказано в сообщении.

В группе всех пострадавших призвали объединиться и вместе написать заявление в полицию.

Воришки попали в кадр камеры видеонаблюдения, они направились по улице Попова. // Фото, видео: источник