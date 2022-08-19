Подростки ночью вломились в магазин и украли много спиртного

Ночью в четверг кто-то разбил стеклянную дверь в магазине на Перевалке и вынес алкоголь. Воры скрылись до приезда охраны, сообщили в МВД Карелии.

На место ЧП вызвали полицейских. Выяснилось, что злоумышленники украли девять бутылок коньяка, одну – водки и один энергетический напиток. Они причинили ущерб на 5 800 рублей.

Наряд ППС изучил записи с камер наблюдения на улице и стал отрабатывать территорию. Вскоре нашли двух подростков, ранее имевших проблемы с законом.

Парни избавились от спиртного: выбросили в ближайшем дворе. Но похищенное нашли и изъяли. Возбуждено уголовное дело о краже. // Фото: pxhere.com