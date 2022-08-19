19 августа 2022, 12:48
Девушка заблудилась в лесу, ела грибы от голода и умерла
Медики не смогли спасти петербурженку, отравившуюся грибами
Молодая жительница Петербурга пошла в лес и заблудилась. Чтобы утолить голод, девушка ела грибы. Увы, это стоило ей жизни, пишет «Петербургский дневник».
Неизвестно, какие именно грибы собирала девушка, но в итоге она серьезно отравилась. «Потеряшку» нашли и успели отвезти в больницу. Однако поражение ее внутренних органов оказалось слишком сильным.
По словам руководителя отдела клинической токсикологии НИИ им. Джанелидзе Алексея Лодягина, у пациентки была тяжелейшая печеночная недостаточность. Спасти ее не удалось. // Фото: pxhere.com