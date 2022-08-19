Пьяный водитель пытался откупиться от инспектора за 2 500 рублей

Мужчина в Беломорском районе попал в ДТП и попытался избежать наказания. Он предложил инспектору ДПС взятку и стал фигурантом уголовного дела, сообщили в МВД Карелии.

Инцидент произошел на выезде на федеральную трассу, когда 62-летний сельчанин потерял управление автомобилем. Он слетел в кювет и повредил дорожный знак.

Сотрудники ДПС прибыли на место аварии и выяснили, что водитель пьян. Когда его посадили в служебную машину для составления протокола, мужчина дал автоинспектору 2 500 рублей, чтобы «замять» дело. Полицейский отказался от денег и доложил о произошедшем в полицию. Возбуждено уголовное дело. // Фото: pxhere.com