Подростки нашли на полигоне 8 гранат. Двое детей в больнице

В окрестностях ставропольского хутора Тамбукан четверо подростков во время прогулки набрели на полигон силовиков. Так как территория, где обычно тренируются силовики, была не огорожена и не охранялась, парни обстоятельно ее изучили, и нашли в одной из ям десятки противопехотных гранат, сообщает BAZA.

Школьники стали играть в войнушку, имитировать броски гранат и, видимо, им это очень понравилось. 15-летние ребята решили взять находку с собой домой. Вернувшись в населенный пункт, они расположились возле детской площадки.

Из любопытства разобрали гранаты, порох подожгли, а один из боеприпасов метнули в огонь. В результате раздавшегося взрыва были ранены проходившие мимо два 11-летних брата. Детей доставили в больницу Пятигорска с ранами шеи, головы, рук и ног. Фото: pxhere.