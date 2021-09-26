Подростка жестоко избили в Петрозаводске

В карельской столице вечером 26 сентября избил подростка. Об этом на личной странице сообщила петрозаводчанка Кристина Вегас – сестра пострадавшего. Она обратилась к горожанам с просьбой помочь в поиске очевидцев происшествия.

– Сегодня 26 сентября с 16 до 17 часов на пересечении Державина Свирской 1 произошло нападение на моего брата. Напали два мужика и женщина пьяные… Были нанесены множественные повреждения, били ногами по голове,

– сообщила женщина.

В разговоре с корреспондентом портала «Петрозаводск говорит» она рассказала, что никакого повода для нападения не было. Молодой человек шел по улице, и незнакомый мужчина ударил его по лицу. Женщина схватила за волосы, а второй мужчина принялся его пинать.

Кристина говорит, что избиение видели несколько человек. Так, рядом остановилась машина; женщина-водитель вышла и стала кричать на агрессоров, но один из нападавших бросился на нее, и она была вынуждена скрыться. Еще одна женщина, по словам мальчика, шла неподалеку с собакой.

Подросток получил травмы: у него гематомы на голове, разбита губа. Заявление в полицию, по словам Кристины, уже написано. Всех, кто может помочь в поиске преступников, девушка просит обращаться к ней. // Фото: Tom und Nicki Löschner с сайта Pixabay