Подростка осудили в Карелии за обман старушек

В Олонце вынесен приговор 17-летнему юноше. Молодой человек обвинялся в мошенничестве, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

В суде было установлено, что подросток вместе с сообщниками обманул двух пожилых женщин, которым 77 лет и 93 года. Мошенники звонили старушкам, сообщали им о ДТП, якобы устроенных их родственниками, и требовали денег за урегулирование конфликта. Перепуганные пожилые женщины отдали 200 и 250 тысяч рублей юноше-курьеру. Тот перевел деньги сообщникам, оставив часть средств себе.

Молодой человек - студент техникума из Ленинградской области - признал свою вину. Он полностью компенсировал ущерб. Юноше приговором суда было назначено наказание в виде штрафа. // Фото: unsplash.com / Jeremy Wong