Детская площадка в Пушкино ушла под землю

В выходные на детской площадке в Пушкино Московской области провалился грунт и появилась огромная яма. Местные жители увидели в ней настоящую подземную реку, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Обвал грунта случился в районе Московского проспекта. Люди говорят, что лопнула труба, которую ремонтировали в минувшем году, после этого землю подмыло.

К счастью, никто не пострадал, потому что ЧП случилось ночью, когда на площадке никого не было.

- Территорию огородили, детскую площадку демонтировали. Сейчас идут работы,

- рассказали в администрации города.

По окончании работ обещают провести благоустройство и вернуть детскую площадку на место. // фото: скриншот видео