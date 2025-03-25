Подростка избили в школе Карелии

В школе в Кемском районе избили ученика, ему потребовалась медицинская помощь. 10 марта в полицию о травмах сообщили из больницы.

Нарушителем оказался тоже несовершеннолетний. В полиции предположили, что один из школьников нанес удары другому ученику, 2010 года рождения. В итоге тому понадобилась медицинская помощь.

В отношении родителя нарушителя составили административный протокол о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Юного нарушителя поставили на профилактический учет в подразделение по делам несовершеннолетних.

Пока проводится проверка, назначено судебно-медицинское исследование. Прокуратура также даст свою оценку работе органов и учреждений системы профилактики по пресечению противоправных действий несовершеннолетних.