Подростка будут судить в Карелии за кражу бензина

В Беломорском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 15-летнего подростка. Юношу обвиняют в покушении на кражу, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, 27 декабря 2021 года молодой человек забрался в один из домов в поселке Нюхча и похитил бидон с бензином. Топливо он планировал использовать для своего снегохода. Однако хозяин дома помешал подростку довести задуманное до конца.

Уголовное дело направлено в суд и вскоре будет рассмотрено по существу. Юноша признал свою вину. Фото pixabay.com/Counselling