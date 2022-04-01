Автобус с пассажирами обстреляли в Петрозаводске

В полицию Петрозаводска поступило сообщение об инциденте, который произошел на Древлянке. У пассажирского автобуса, который двигался по маршруту, разбилось стекло, сообщает пресс-служба МВД по РК.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские обнаружили на окнах повреждения от пуль от пневматического пистолета. Были опрошены свидетели, стражи порядка выяснили приметы подозреваемого.

При обследовании близлежащих территорий был обнаружен похожий по описанию человек. Он был пьян и имел при себе пневматический пистолет. 34-летний мужчина был доставлен в спецприемник.

По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы. Фото pixabay.com/kirahoffmann